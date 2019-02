Reiner Bredemeyer, geboren am 1. Februar 1929 in Velez in Kolumbien, gestorben am 5. Dezember 1995 in Berlin, war einer der produktivsten und umstrittensten Komponisten der DDR. 1954 übersiedelte der damalige Münchner nach Berlin und begann ein Meisterschüler-Studium bei Rudolf Wagner-Régeny an der Akademie der Künste. Den Weg hatte Paul Dessau geebnet, dem Bredemeyer bereits 1951 bei der westdeutschen Premiere der »Mutter Courage« begegnet war. Jener Abend veränderte sein Leben. 1954 lud ihn Dessau nach Berlin ein - er kam und blieb.

In München hatte Reiner Bredemeyer zum Kreis um Karl Amadeus Hartmann gehört und die Vorträge des linken Kulturphilosophen Max Bense besucht. An der Akademie für Tonkunst machte er sein Examen mit einem Mozart-Dirigat und gründete mit seinem Mitstudenten Josef Anton Riedl die Münchener Sektion der »Jeunesses musicales«, deren erster Präsident er wurde.

Seine frühen Kompositionen erklangen auf den »Rencont...