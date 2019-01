An der Potsdamer Rosa-Luxemburg-Schule sollen Kinder den richtigen Umgang mit dem Internet lernen

Potsdam. In den 3. und 4. Klassen der brandenburgischen Grundschulen gibt es nach dem gescheiterten Versuch des Bildungsministeriums zur Abschaffung der Halbjahreszeugnisse neuen Ärger. Wenige Tage vor Ausgabe der Zeugnisse an diesem Freitag änderte das Bildungsministerium die Vorschrift für Noten im Fach Deutsch. Nun sollen die Leistungen der Schüler mit fünf Teilnoten bewertet werden, bisher waren es drei. Viele Lehrer haben Zeugnisse aber bereits nach der alten Vorschrift angefertigt. Für den Brandenburger Pädagogen-Verband sind die Zeugnisse nicht rechtskonform. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) nannte die Neuregelung Unfug. dpa/nd

