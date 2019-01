Die BVG-Chefin Sigrid Nikutta hat dem rbb mitgeteilt, dass für die kommenden Jahre die Erneuerung von 70 Prozent der veralteten Wagenflotte geplant ist. Sie äußerte ihre Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation beim BVG. Eine Recherche des rbb hat ergeben, dass die Zahl der ausgefallenen Zugkilometer 2018 um 76 Prozent höher war als im Jahr zuvor. Von nun an hat die BVG geplant, dass die Linien U6 und U7 zur Hauptverkehrszeit nur noch alle fünf Minuten verkehren werden. Die dadurch frei werdenden U-Bahnen sind als Reserve geplant, falls Züge wegen Reparaturarbeiten ausfallen. joa

