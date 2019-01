Die Gewinner des Architekturwettbewerbs der Charité und der Technischen Universität Berlin stehen fest: Der neue, gemeinsame Campus für Bio- und Medizintechnologie soll vom Architekturbüro »Architekten HDR« und dem Landschaftsarchitekturbüro »mk Landschaft« gebaut werden. Mediziner und Naturwissenschaftler werden dort Onkologie, Immunologie und Regenerative Medizin erforschen. Der Bau an der Seestraße in Wedding wird zu je 50 Prozent vom Bund und vom Land Berlin finanziert und soll bis 2023 fertiggestellt sein. joa

