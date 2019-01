Straßburg. Der erzkonservative Geistliche und Holocaust-Leugner Richard Williamson ist vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit einer Beschwerde gegen Deutschland gescheitert. Die Straßburger Richter wiesen die Klage des Briten am Donnerstag als unbegründet zurück. Das Ex-Mitglied der Piusbruderschaft war in Deutschland zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil es die Existenz von Gaskammern zur Vernichtung der Juden während der Zeit des Nationalsozialismus abgestritten hatte und deshalb auf Verletzung seines Rechts auf freie Meinungsäußerung geklagt. dpa/nd

Bundessozialgericht bekräftigt die Forderung von Hartz-IV-Empfängern nach der Übernahme höherer Wohnkosten in Flächenlandkreisen

