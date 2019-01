Straßburg. Deutschland muss nach Ansicht eines Expertenkomitees des Europarats mehr für den Schutz von Minderheiten- und Regionalsprachen tun, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Gremiums. Generell müsse die Lehre der Sprachen Niedersorbisch, Nordfriesisch, Saterfriesisch, Niederdeutsch und Romani verbessert werden. dpa/nd

Bundessozialgericht bekräftigt die Forderung von Hartz-IV-Empfängern nach der Übernahme höherer Wohnkosten in Flächenlandkreisen

