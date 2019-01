London. Hohe Preise für Öl, Gas und Flüssiggas haben dem Energiekonzern Shell einen Gewinn von umgerechnet über 20 Milliarden Euro im vergangenen Jahr beschert. Das Plus stieg damit um 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Shell am Donnerstag mitteilte. Zum hohen Gewinn beigetragen habe auch die eigene Kostendisziplin. Shell machte mit dem Verkauf der fossilen Energien einen Umsatz von 388 Milliarden Dollar, das waren 27 Prozent mehr als im Vorjahr. AFP/nd

