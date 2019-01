Barcelona. Die Online-Fahrdienst-Vermittler Uber und Cabify verlassen Barcelona. Aufgrund der von der katalanischen Regionalregierung auferlegten Einschränkungen sei man gezwungen, den Betrieb einzustellen, teilte Uber am Donnerstag auf Twitter mit. Ein Taxifahrerstreik mit täglichen Protestkundgebungen in der Hauptstadt Madrid ging derweil am Donnerstag in den elften Tag. Die »Taxistas« fordern von der Madrider Regionalregierung ähnliche Maßnahmen wie in Katalonien. Dort müssen Kunden von App-Diensten künftig die Fahrzeuge mindestens 15 Minuten vor Abfahrt bestellen. dpa/nd