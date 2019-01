Karlsruhe. Alle drei beim Anti-Terror-Einsatz vom Mittwoch in Schleswig-Holstein festgenommenen Iraker sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Die 23 Jahre alten Shahin F. und Hersh F., denen vorgeworfen wird, in Deutschland einen islamistisch motivierten Terroranschlag geplant zu haben, waren noch am Mittwoch dem Untersuchungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt worden. Der 36 Jahre alte Rauf S., der bei den Anschlagsplanungen geholfen haben soll, folgte am Donnerstag, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte. Rauf S. soll versucht haben, den beiden Männern eine Schusswaffe zu besorgen. Spezialkräfte der Polizei hatten die drei Männer am Mittwoch im Kreis Dithmarschen festgenommen. Den Ermittlungen zufolge hatten die beiden 23-Jährigen rund 250 Gramm Schwarzpulver aus Silvesterböllern gewonnen und Sprengversuche angestellt. Auch sollen sie erwogen haben, ein Kraftfahrzeug für einen Anschlag einzusetzen. dpa/nd