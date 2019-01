Magdeburg. Der ehemalige Landes- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, hat im Magdeburger Landtag für Irritationen gesorgt. Der fraktionslose Politiker trug bei der Parlamentssitzung am Donnerstag eine blaue Kornblume am Jackett. Trotz Aufforderung durch Landtagsvizepräsident Wulf Gallert weigerte sich Poggenburg, das Symbol abzunehmen. Er benutzt die blaue Kornblume als Symbol für neue Partei »Aufbruch deutscher Patrioten«. Die blaue Kornblume diente von 1933 bis 1938 in Österreich als Erkennungszeichen der damals dort verbotenen Nationalsozialisten. dpa/nd