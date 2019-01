Trier. In einem Wohnhaus in der Ortschaft Igel bei Trier entdeckter Sprengstoff war zuvor bei einer Firma gestohlen worden. Es habe sich um rund 50 Kilo Sprengstoff, Zündverstärker und sprengfähige Substanzen gehandelt, teilten die Trierer Staatsanwaltschaft und die Polizei am Donnerstag mit. Neben einem Mann in Igel seien am Mittwochabend zwei Männer an der Obermosel festgenommen worden, die mit der Tat in Zusammenhang stehen sollen. Die Verdächtigen seien zwischen 19 und 24 Jahre alt. Was sie mit dem Sprengstoff vorhatten, sei noch unklar. Politische oder religiöse Motive schlossen die Ermittler aber aus. Insgesamt wurden am Mittwochabend neun Anwesen durchsucht. dpa/nd