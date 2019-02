Super Bowl 2007: Das ikonische Foto der Eroberung von Iwojima wird nachgestellt. Foto: imago/UPI Photo

Am Sonntag ist es wieder so weit. Die Los Angeles Rams (geschätzter Wert: 3,2 Milliarden US-Dollar) und die New England Patriots (3,8 Milliarden) treffen sich im Mercedes-Benz Stadium (Namensrechte: 310 Millionen) in Atlanta, Georgia, um den 53. Super Bowl auszukämpfen. Dass es sich dabei um ein Spiel, eine De-facto-Weltmeisterschaft im Football handelt, ist fast zweitrangig. Der Höhepunkt des US-amerikanischen Sportjahres ist vor allem ein überwältigendes kulturelles Spektakel, das viel über die Gesellschaft der Vereinigten Staaten sagt. Es symbolisiert eine Verherrlichung des Militärischen, es führt die Stärke der Nation vor und feiert eine aggressive Maskulinität. Manche fühlen sich vom sportlichen Sinn des Spiels gar an die Geschichte jener kolonialen Landnahme erinnert, in der die USA entstanden: Ziel ist es, dem Gegner scheibchenweise, Yard für Yard, Terrain abzuringen, um eine gute Ausgangslage dafür zu schaffen, den Ball hinter...