Manchmal ist die Bahn viel schneller als erwartet. Dass Züge zu früh ankommen, kommt zwar vor, dabei handelt es sich aber eher um Minuten und das fällt in der Regel auch nicht dramatisch auf. Nein, in diesem Falle handelt es sich um einen Vorgang. Der viel schneller abgeschlossen war, als die Pendlererfahrung bisher vermuten ließ. Auch weil er mit etwas zusammenhängt, das viel länger gedauert hat als geplant.

Und zwar exakt 138 Minuten. Das kann man dem übersichtlichen Anschreiben entnehmen, dass die Bahn vor wenigen Tagen zuschickte. Unter der nüchternen »Vorgangsnummer V146XXXXXXX« fasste das Servicecenter Fahrgastrechte mit Sitz in Frankfurt am/Main zusammen, was sich Mitte Januar auf einer abendlichen Fahrt tat. Ein kleine Stadt im Märkischen mit nicht einmal 5000 Einwohnern kam zu unerwarteten Ehren: Zwei Fernzüge hielten am Bahnhof der Stadt, wo sonst höchstens Regionalexpresszüge halten. Allerdings nicht ganz freiwillig und...