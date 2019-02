Foto: dpa/Martin Schutt

Seit Mitte Oktober hat das reizende thüringische Städtchen Ilmenau einen neuen Oberbürgermeister: Dr. Daniel Schultheiß. Der parteilose 38-Jährige trat für das Bündnis »Pro Bockwurst« an, als gemeinsamer Kandidat von LINKEN, SPD und Grünen, die sonst wohl keinen Fuß auf den Boden bekommen hätten. Das Bündnis, das eigentlich »Initiative für Bildung, Wissenschaft und die Manifestierung der Bockwurst als Kulturgut« heißt, versucht sich an einer »bodenständigen« Politik, wurde aber anscheinend vor allem des Namens wegen gewählt: Bockwurst, das ist lustig und zugleich niedrigschwellig lokalpatriotisch; für Jugendliche, Irgendwielinke und KIemmkonservative gleichermaßen wählbar; signalisiert stolze Zurückgebliebenheit und ostentatives Provinzlertum, die in Deutschland schon seit Jahrhunderten Voraussetzung für jegliche politische Aktivität sind.

Aus demselben Thüringen, aus demselben Geist totaler Gleichgültigkeit, ja Wurschtigkeit, stammt die Idee, auf dem Gelände des ehemaligen KZ Buchenwald das Deutsche Bratwurstmuseum neu anzusiedeln. Dort gebe es »ideale Standortbedingungen«, heißt es in einer Mitteilung des Vereins »Freund...