Friederike Kämpfe, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hannover, zeigt den neuen Flyer »Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache«. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

»Hier ist die Anrufbeantworterin der Frauenbeauftragten ...«: Schon vor über einem Jahrzehnt war dieser Hinweis aus einer Kommunalbehörde im Wendland zu hören. Die Feminisierung der Sprechmaschine wurde von manchen Menschen am anderen Ende der Leitung mit Kopfschütteln quittiert, von Frauenbewegten begrüßt, von nicht wenigen Bürgerinnen und Bürgern auch beschmunzelt.

Zumindest war die Ansage originell, eine nette Idee, nicht Produkt einer doch amtlich-ernst anmutenden Vorschrift, wie sie jüngst die Verwaltung von Niedersachsens Hauptstadt Hannover herausgegeben hat. Das Faltblatt ist gefällig gestaltet, wird »Empfehlung« genannt, aber der Hinweis, sie sei »verbindlich« für das Team der Stadt, macht daraus letztlich doch eine Anweisung, in der beispielsweise aus dem Rednerpult ein Redepult wird, aus dem Wählerverzeichnis ein Wählendenverzeichnis, und statt »keiner« hat es fortan »niemand« zu heißen in Schriftstücken aus dem Rathaus. Ganz gleich, ob es ein Brief aus dem Bauamt an Grundeigentümer ist, ein für Touristen gedachter Flyer zu Sehenswürdigkeiten oder irgendein Formular.

Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) singt ein Loblied auf das Gender-Regularium, das mit seiner Zustimmung und dem Placet der »Dezernent*innenkonferenz« nun bindend ist für die 11 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in städtischen Diensten. Schostok: »Vielfalt ist unsere Stärke - diesen Grundgedanken des städtischen Leitbilds auch in unserer Verwaltungssprache zu implementieren, ist ein wichtiges Signal und ein weiterer Schritt, alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht anzusprechen.«

Der Genderstern, der in den hannoverschen »Empfehlungen« signalisiert, dass es sowohl Frauen als auch Männer an der Spitze der Fachdezernate gibt, ist mittlerweile gang und gäbe, dürfte eine gute Alternative sein zum Binnen-I, wie bei »DezernentInnen« etwa. Was aber bislang vielleicht noch nicht so recht klar war: Wie spricht man »*«? Auch da hilft die Stadt Hannover, heißt es doch in ihrem Faltblatt: »Beim Vorlesen wird der Gender Star durch eine kurze Atempause gekennzeichnet.« Na ja ... Ausprobieren. Hört sich komisch an.

Vieles im Rathaus-Faltblatt zum Gendern ist aber keineswegs komisch, sondern durchaus bedenkenswert und kann auch für Nicht-Stadtbeschäftigte sowie für andere Behörden und für Unternehmen Anregung sein. Etwa der Hinweis, wenn möglich, statt mit der (ohnehin arg gestelzt klingenden) Anrede »Sehr geehrte Damen und Herren« Briefe mit einem netten »Guten Tag« zu beginnen. Unsere Gesellschaft besteht nun mal nicht nur aus »Damen und Herren«. Aus gutem Grund hat der Bundestag Mitte Dezember 2018 mehrheitlich beschlossen: Als drittes Geschlecht kann künftig »divers« in das Geburtenregister eingetragen werden; eine Gesetzesänderung im Interesse intersexueller Menschen.

Auch ihnen, durchaus nicht allein Frauen, kommen Sprachregelungen, wie sie die Stadt Hannover nun in Faltblattform gefasst hat, entgegen. Und statt »jeder und jede« künftig »alle« zu schreiben, dürfte wohl niemandem schwerfallen. Oder doch? Vielleicht, wenn nun nicht mehr »die Lehrer« in einem Text erwähnt werden sollen, sondern »die Lehrenden«. Mag beim ersten Hinschauen etwas sperrig erscheinen, ist aber wohl nur ungewohnt, neu.

Neues, Veränderungen werden selten widerspruchslos akzeptiert. Und so hat das Sprachreglement der Stadtverwaltung einen wahren Shitstorm in sozialen Netzwerken hervorgerufen. Doch nicht nur dort hagelt es noch immer teils arg bissige Kommentare, und auch Karikaturisten sehen sich auf den Plan gerufen. Einer jener Zunft hat einen Mann zu Papier gebracht, der seiner Frau das vor ihr stehende Verkehrsschild erklärt: »Das heißt jetzt Untenrum-Gasse - Sackgasse ist nicht geschlechtsneutral genug!« Und manche Medien überschlagen sich dabei, die Idee aus Hannover ins Lächerliche zu ziehen, oder sie hämisch und sehr platt zu kommentieren: »Nichts ist doofer / als Hannover.« Ein bayerisches Blatt prophezeit gar, wer solchen »Unfug« wie Niedersachsens Hauptstadt betreibe, der reite »in vollem Galopp dem Gender- und Wortpolizei-Abgrund« entgegen.

Nicht mit solcher Unkerei, wohl aber recht kritisch kommentiert Stephan Schostoks Vorgänger auf dem OB-Sessel, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), den kleinen »Sprachführer« für die Stadtbediensteten und warnt: »Politik und Verwaltung müssen aufpassen, sich nicht zu sehr von der Alltagssprache der Menschen zu entfernen.«

Über diese Reaktion verwundert ist die frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion in Niedersachsen, Imke Byl. Zumal sich Weil erst vor wenigen Wochen für ein Paritätsgesetz ausgesprochen hatte, das einen gleichen Anteil von Frauen und Männern in den Parlamenten zum Ziel hat. »Und jetzt kommt er mit einer deutlichen Kritik an Sprache, die auch Frauen berücksichtigt«, wundert sich die Abgeordnete. Der Vorstoß der Stadtverwaltung sei sehr begrüßenswert, betont sie gegenüber »nd«. Es sei gut, dass Hannover in der Sache vorangeht mit dem Ziel, möglichst viele Menschen anzusprechen. Das könnte ein Anstoß sein für die Landesverwaltung, im selben Sinne zu handeln und auch so etwas wie Sprachempfehlungen herauszugeben, meint Byl. Dem habe Weil ja nun so etwas wie eine Absage erteilt, das sei enttäuschend.

Die teils heftigen »Absagen« in den Onlinenetzwerken dagegen überraschen Imke Byl nicht: »Was Veränderung von Sprache anbelangt, ist schon in der Vergangenheit oft sehr emotional reagiert worden; ich hoffe, dass die Empfehlungen der Stadt wieder mit mehr Sachlichkeit betrachtet werden«, wünscht sich die Politikerin.

So wie sie ist auch Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) offenbar anderer Ansicht als ihr Regierungschef und Parteigenosse Weil. Die Sprache sei »sehr männlich dominiert, männlich geprägt«, gab Reimann in einem Interview mit Radio ffn zu bedenken. Deshalb sei es »ein gutes Signal«, wenn die Stadt Hannover jetzt »auch nach außen publiziert und vertritt, dass sie Männer wie Frauen berücksichtigt«.

Rückendeckung gegenüber denen, die OB Schostok und seinem Team »Gender-Gaga« vorwerfen, bekommt die Stadt mittlerweile auch aus der Fachwelt. So von Gabriele Diewald, Professorin für Germanistische Linguistik an der Leibniz-Universität in Hannover und Mitautorin des Duden-Buches »Richtig gendern«. Sie findet die städtische Regelung gut und beobachtet, dass solche Initiativen inzwischen alles in allem besser ankommen, sagte sie der »Süddeutschen Zeitung«. Es habe sich ja gesellschaftlich einiges getan, und viele Menschen wollten, »dass sich das sprachlich irgendwie abbildet«, meint die Dozentin.

Und das wohl nicht nur in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Von der Küste bis zu den Alpen wird auch in anderen Kommunen diskutiert, ob und wie man dem Vorbild von Hannover folgen könnte. Im Gleichstellungsreferat im Kieler Rathaus etwa wird der Vorstoß als »unglaublich wichtiges Zeichen« gelobt. Dagegen geißelte die gleichstellungspolitische Sprecherin der FDP in Schleswig-Holsteins Landtag, Anita Klahn, den Leitfaden für die hannoversche Verwaltung laut Medienberichten als »Genderwahnsinn vom Allerfeinsten«.

Im Süden hat dieser wiederum bereits Nachahmer gefunden. Ab Februar gilt für die Beschäftigten der Stadt Augsburg die »Arbeitshilfe für die Verwendung geschlechtersensibler Sprache« - ein blaues Faltblatt, in dem die »lieben Kolleginnen und Kollegen« beispielsweise gebeten werden, künftig nicht mehr »Mannschaft«, sondern »Team« zu schreiben. Und Redepult statt Rednerpult - genauso wie in Hannover. Auch die Stuttgarter Verwaltung erarbeite zurzeit so etwas wie Richtlinien für eine geschlechtergerechte Sprache, heißt es aus Baden-Württembergs Landeshauptstadt.

Sogar eine Institution, die nicht gerade für Fortschrittlichkeit berühmt ist, hat sich dem Trend zur sprachlichen Inklusion zumindest von Frauen ein wenig genähert: die römisch-katholische Kirche. In den Büchern, aus denen in den Gottesdiensten biblische Texte vorgelesen werden, begannen Briefe des Apostels Paulus bislang stets mit der von ihm verwendeten Anrede »Brüder«. Seit dem 1. Advent 2018 steht dort »Schwestern und Brüder«. Vorgenommen haben die Kirchenleute diese Erweiterung mit dem Argument, Paulus habe auch die Frauen ansprechen wollen. Das ist wohl Glaubenssache. Ist Paulus doch Verfasser der berüchtigten Weisung »Das Weib aber schweige in der Gemeinde«. Ein Satz, der manchmal immer noch für aufgebrachte Reaktionen sorgt - so wie es jetzt die Sprachfibel aus Hannovers Rathaus bei jenen tut, die sich wohl erst langsam daran gewöhnen müssen, dass Sprache lebt.