Hannover. Rund 2 000 Menschen haben am Samstag in Hannover gegen die niedersächsische Pflegekammer demonstriert. Zu der Kundgebung hatte ein Bündnis aus Pflegekräften aufgerufen. Der Protest richte sich vor allem gegen die Zwangsmitgliedschaft in der Kammer. Die Kundgebung wurde von der Gewerkschaft ver.di sowie der FDP und der Linken in Niedersachsen unterstützt. Seit ihrem Start im August 2018 hat die Pflegekammer mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Nach heftigen Protesten von Pflegekräften hatte sie ihre Beitragsordnung geändert. epd/nd