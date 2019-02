München. Die wenigsten Verbraucher schaffen nach einer Pleite einen Neustart vorzeitig nach drei Jahren. Das könnte sich nun ändern. Die EU will die Laufzeit von Privatinsolvenzen entsprechend verkürzen. Dies ist in bestimmten Fällen in Deutschland schon möglich, wird aber nach Daten der Wirtschaftsauskunftei Crif Bürgel nur von 5,8 Prozent der Betroffenen bewältigt. Die reguläre Laufzeit einer Privatinsolvenz in Deutschland beträgt bisher 6 Jahre. dpa/nd