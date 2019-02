Für das beste Ergebnis des deutschen Alpinteams vor der am Montag beginnenden WM sorgte in Maribor Christina Geiger als Zehnte im Slalom. Es gewann wieder einmal die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Die Männer mussten wegen zu starken Schneefalls in Garmisch ihre Generalprobe zur WM absagen. DSV-Alpinchef Wolfgang Maier zeigt sich für die kleine deutsche Delegation trotzdem optimistisch: »Unser Team ist gut, ist motiviert. Ich hoffe, dass wir vielleicht wieder für die eine oder andere Überraschung sorgen können.«