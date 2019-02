»Sieg oder Sarg«, so das Motto von Skispringer Markus Eisenbichler am Sonnabend nach seinem 237,5-Meter-Flug in Oberstdorf - Rang zwei hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Am Vortag wurde er beim Sieg des Slowenen Timi Zajc Dritter. Die Form stimmt! Dafür würde in der kommenden Saison gern Stefan Horngacher verantwortlich sein: »Mein Wunsch war es immer, zum Deutschen Skiverband zurückzukehren«, sagte der 49-Jährige, dessen Vertrag als Nationalcoach der Polen am Saisonende ausläuft. nd/Agenturen

Fotos: imago/Eibner, Klansek, dpa/Hildenbrand