Manch ein auf der Welt vorfallender Vorgang ist nur schwer zu erfassen: Trump, Brexit, Klimawandel, ... - es scheint, als habe die menschliche Vernunft einen ziemlich miesen und gleichzeitig heftigen Abgang hingelegt und nun bewegt sich die Menschheit auf einen ziemlich steilen Abhang zu. Vieles ist ja auch eine Frage des Zugangs: Der zur Vernunft ist ja auf geistiger Ebene ähnlich elementar wie auf körperlicher jener zu sauberem Wasser. Wobei Letzteres gerade im Fall des recht krummen Ganges eben nicht gegeben ist. Was aber nichts daran ändert, dass man auch im aufrechtesten Gang niemals in denselben Fluss steigt, mag er sich auch noch so gleichen. Das ist sowohl im ersten wie im letzten als auch in jedem Durchgang zwischendrin nicht anders. Und gilt auch für Gangster in jedweder Form und jedweder Gang in jedem Fall.

Aber auch wenn hier weiter alles seinen sozialistischen geht - diese Glosse nimmt jetzt den hoffentlich guten Ausgang. stf