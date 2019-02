Was soll das sein

Präsidentschaftskandidat Nayib Bukele von der konservativen Großen Allianz der Nationalen Einheit (GANA) spricht nach der Wahl zu seinen Anhängern. El Salvador hat einen neuen Präsidenten gewählt. Bukele löst den linken Präsidenten Serén ab. Foto: dpa/Moises Castillo

San Salvador. Bei der Präsidentschaftswahl in El Salvador hat sich der Favorit Nayib Bukele zum Wahlsieger erklärt. Der frühere Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador sagte am Sonntag vor Anhängern, er habe die Wahl bereits im ersten Durchgang gewonnen. Der drittplatzierte Linkskandidat Hugo Martínez erkannte Bukeles Sieg an.

Der 37-jährige Bukele, der von der konservativen Partei Große Allianz für die nationale Einheit (Gana) unterstützt wird, war als Favorit in die Wahl gegangen. In der ersten Wahlrunde trat er gegen Martínez und Carlos Calleja von der weit rechts stehenden Republikanischen nationalistischen Allianz (Arena) an. AFP/nd