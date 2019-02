Die ganze Bandbreite menschlicher Gefühle könne im Saxofon erklingen - sagte die Musikerin Steph Winzen am Montag in Mainz und stellte das Saxofon als »Instrument des Jahres« vor. Erstmals hat sich auch der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz an der 2008 in Schleswig-Holstein gestarteten Aktion beteiligt, mit Winzen als Schirmherrin. An den Musikschulen in Rheinland-Pfalz erhalten derzeit rund 1200 Schüler Saxofon-Unterricht, bundesweit sind es mehr als 27 000. dpa/nd