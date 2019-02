Höllischer Lärm sprengt eine Party in New York. Dann poltert der Kopf der Freiheitsstatue durch die Straßen. Im Found-Footage-Stil erzählt »Cloverfield« die Geschichte vom Angriff eines außerirdischen Riesenmonsters auf New York City. Der Film ist der kommerzielle Vorgänger von »10 Cloverfield Lane« und »The Cloverfield Paradox«, hat aber nur minimale inhaltliche Anknüpfungspunkte mit seinen Fortsetzungen.

Foto: Paramount Pictures

Pro7 MAXX, 20.15 Uhr