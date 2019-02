Die Weimarer Republik hätte auch »Deutsche Republik« heißen können. Der Name war ein Dank an die Weimarer und eine Verneigung vor dem Geist der Klassik. Ausgerechnet in Weimar kam das Ende der Weimarer Republik schon vor Hitlers Machtergreifung. Der Film »Weimar 1919 - Wiege und Bahre der Demokratie« verknüpft die Spurensuche an den Schauplätzen der Nationalversammlung mit Gesprächen über Demokratie, ihre künftigen Chancen und ihre Bedrohung.

Foto: MDR

MDR, 21.00 Uhr