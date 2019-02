Am Dienstagnachmittag wird im Roten Rathaus die russische Ausstellung »Der Holocaust - Vernichtung, Befreiung, Rettung« eröffnet. Anhand von Dokumenten und Fotografien aus verschiedenen Museen und Archiven werden die Ausprägungen des Holocaust in den besetzten Gebieten der Sowjetunion und die Rolle der Roten Armee bei der Rettung der Juden Europas thematisiert. Zur Eröffnung werden Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) sowie Vertreter des Russisch-Jüdischen Kongresses und des Holocaust-Zentrums anwesend sein. Die Ausstellung ist bis zum 8. Februar innerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses von neun bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist kostenfrei. joa

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!