Ein Rettungseinsatz in Kreuzberg musste unterbrochen werden, da der Vater des Erkrankten die Feuerwehrkräfte verbal und körperlich angriff. Die Polizei vermutet, dass er mit den Behandlungsmethoden nicht einverstanden war. Als ein weiterer Sohn des 44-Jährigen sich an dem Angriff beteiligte, flohen die Rettungskräfte und der nach ihnen eingetroffene Notarzt in ihr Fahrzeug. In Begleitung von Polizeibeamten begaben sie sich später wieder in die Wohnung und konnten den Erkrankten weiter versorgen. Gegen die beiden Angreifer ist ein Strafermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffes eingeleitet. joa