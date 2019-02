Knapp eineinhalb Jahre nach dem Raubmord an einer Kunsthistorikerin im Tiergarten ist der Täter rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf die Revision des aus Tschetschenien stammenden Mannes als »offensichtlich unbegründet«, wie am Montag mitgeteilt wurde. Das Landgericht Berlin hatte den bei der Tat gerade 18 Jahre alten Mann wegen Mordes nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt - er sei einer erzieherischen Einflussnahme nicht mehr zugänglich. Dieses Urteil bestätigte nun der fünfte Strafsenat des BGH mit Sitz in Leipzig. dpa/nd