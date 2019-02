Das Deutsche Kinderhilfswerk hat bekannt gegeben, dass es das Kunstprojekt »Exchange through walls - Tanz, Poesie, Zukunft« des Vereins SuB Kultur mit 9000 Euro unterstützt. Ziel des Projektes sind eine Darbietung und eine Ausstellung, die von jungen weiblichen Inhaftierten und Nicht-Inhaftierten gemeinsam erarbeitet wird. Die Choreografinnen wollen der geringen Aufmerksamkeit, die der Randgruppe von Frauen im Gefängnis zuteil wird, entgegen wirken. joa

