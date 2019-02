»Mal funktioniert die Heizung zwei Tage lang, dann ist sie wieder für zwei Tage kalt«, berichtet Hannes Schulz, Mieter der Deutsche Wohnen am Kottbusser Tor. Seit Anfang Januar geht das schon so bei den umfangreichen Beständen der einst landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft GSW, die nun zum börsennotierten Immobilienkonzern gehören.

Auf der südwestlichen Seite des Kottbusser Tors (Im Bereich Skalitzer Straße - Admiralstraße - Kohlfurter Straße) gab es nach Angaben der Mieterinitiative Kotti & Co in den ersten drei Januarwochen Störungen der Heizungssysteme und zehn Tage Totalausfall der Warmwasserversorgung. Auch auf der östlichen Seite, an Kottbusser, Mariannen- und Reichenberger Straße, waren Mieter demnach zum Teil vier Wochen ohne Heizung und immer wieder ohne Warmwasser.

Betroffen sind dabei rund 450 M...