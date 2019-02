Seoul. Zur Vorbereitung des geplanten zweiten Gipfels zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un hat US-Sondergesandter Stephen Biegun Gespräche in Seoul geführt. Südkoreas Sicherheitsberater Chung Eui Yong habe Biegun mitgeteilt, wie Seoul die Lage beurteile, so Südkoreas Präsidialbüro am Montag. Biegun berät am Dienstag mit Vertretern Nordkoreas über den bevorstehenden Gipfel zwischen Trump und Kim. Sie treffen vermutlich noch im Februar zusammen, wahrscheinlich in Vietnam. AFP/nd