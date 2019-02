An einer Wand hinter der Gepäckabfertigung am Flughafen Münster/Osnabrück steht der Schriftzug der Germania Fluggesellschaft. Die Berliner Fluggesellschaft Germania hat Insolvenz beantragt und ihren Flugbetrieb eingestellt. Die Flieger bleiben ab sofort am Boden - auch in Düsseldorf und Münster. Die Insolvenz der Airline führt am Dienstag auch an Flughäfen in Nordrhein-Westfalen zu Flugausfällen.

Foto: dpa/Guido Kirchner