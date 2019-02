Sie verbrechen, was sie versprechen: Die blauen Wunder in Dresden auf großer Fahrt. Foto: Staatsschauspiel Dresden/Sebastian Hoppe

Die Seefahrt. Das gesetzte Segel. Der Wind, der hineinfährt. Dazu ein kräftig hinausdrängendes Herz. Man lese Herders Schiffsreise-Buch von 1769, eine Vorwegnahme von Nietzsches »Auf die Schiffe, ihr Philosophen!« Hier aber sticht ein ganz anderer Geist in See. Sticht und schlägt zu.

Acht Leute stehen zunächst an den eisernen Vorhang gepresst: Menschen mit dem Rücken zur Wand. »Ich wusste, wer ich bin in der DDR.« Nicht wie jetzt. »Es gab Freiheit - trotz Stasi.« Das Heute? Leben in einem »Gesinnungskorridor«, der angeblich die freie Meinung erstickt. Darfst ja nicht sagen, was Sache ist: überall »der Ausländer, der nichts tut und nichts kann.« Frust-Protokolle, Sehnsucht nach dem deutschen Reinheitsgebot.

Noch ist ihnen ein Hauch Mitleid angeheftet, diesen Unglücklichen, erfasst von Einbrüchen des Weltwirbels in unsere westliche Schonung. Klemmige Sozialautisten. Schwachköpfe im fortwährenden Stärke-Test dieser Welt. Die sic...