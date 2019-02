Für den Brandenburger Ausbauabschnitt der Dresdner Bahn fehlt noch das Baurecht. Grafik: DB Netz AG/vectorvision

Ende 2025, so das Versprechen, sollen wieder Fern- und Regionalzüge zwischen Berlin-Südkreuz und Blankenfelde auf der Strecke der Dresdner Bahn fahren. Am Dienstag feierte die Deutsche Bahn in Berlin-Lichtenrade den symbolischen Baustart für das 700-Millionen-Euro-Projekt. Unter anderem der DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla war zugegen, als dort, am Bahnübergang Wolziger Zeile, der letzte Teil einer Schalschutzwand eingehoben wurde. »Auf diesen Tag haben wir lange gewartet. Endlich können wir mit dem Wiederaufbau der Dresdner Bahn beginnen«, sagte er.

Gebaut wird eigentlich schon seit 2017. Seitdem wird auf Berliner Gebiet Platz für die zweigleisige Strecke gemacht, die parallel zur S2 führt. Auch der erste Bahnübergang an der Säntisstraße wurde im März 2018 geschlossen. Alle Straßenkreuzungen werden durch Unter- oder Überführungen ersetzt und ein Großteil der Strecke mit bis zu acht Meter hohen Schallschutzwänden eingehaust...