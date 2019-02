Ein Mieter in der Martin-Luther-Straße ist laut Polizei am Montag bei einem Wohnungsbrand gestorben. Gegen Mittag hörte eine Nachbarin Hilferufe, der 66-Jährige reagierte nicht auf ihr Klingeln und Klopfen. Als sie Qualm aus der Wohnung austreten sah, rief sie die Feuerwehr und die Polizei. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann bereits verstorben. Außer ihm sind keine weiteren Personen zu Schaden gekommen. joa

