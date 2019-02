Zwei Kräne sind am Dienstagmittag auf einer Baustelle in der Möckernstraße in Kreuzberg havariert. Die Feuerwehr wurde alarmiert, weil sich der Lasthaken eines Baukrans mit der Hydraulikleitung eines Lkw-Krans verhakt hatte. Die Feuerwehr rückte mit 20 Einsatzkräften an, um mit der Drehleiter die Kräne zu befreien und die Stelle zu sichern. dpa/nd