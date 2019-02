Die Hoffnung auf die Wiederaufnahme seines Verfahrens währte für Mumia Abu-Jamal nur kurz. Am 27. Dezember des vergangenen Jahres hatte der Philadelphia Court of Common Please, ein erstinstanzliches Gericht für Zivil- und Strafsachen, entschieden, dass Abu-Jamal das Recht hat, vor einem bislang nicht in den Fall involvierten Gericht alle vier Anträge auf Berufung erneut zu stellen, die zwischen 1996 und 2012 vom Obersten Gerichtshof unter Mitwirkung des Richters Ronald Castille abgelehnt worden waren. Das Gericht befand, dass Castille sich als befangen erklären und sich aus dem ...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.