Die beschädigte Grabplatte auf dem Londoner Friedhof "High Gate" Foto: Screenshot/Twitter/nd

Berlin. Das Karl Marx Monument auf dem Londoner Friedhof High Gate Cemetry wurde von Unbekannten beschädigt. Das gab die Friedhofsleitung über ihren offiziellen Twitteraccount am Dienstag bekannt.

In ihrem Tweet steht: »Es sieht so aus, als hätte jemand mit einem Hammer darauf eingeschlagen.« Weiter heißt es, es handele sich um ein denkmalgeschütztes Monument. Außerdem sei dies keine Art und Weise mit dem Erbe umzugehen. Man werde es so schnell wie möglich reparieren lassen.

Der aus Trier stammende Theoretiker des Kommunismus und Kritiker der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft verstarb am 14. März 1883 in der Stadt. Gegenüber CNN sagte der geschäftsführende Direktor der Treuhandgesellschaft »Freunde des High Gate Cemetry« Ian Dungavell, dass das Marx Monument regelmäßig, aber nicht oft beschädigt werde. Die bisher schlimmste Attacke sei 1970 geschehen, als versucht wurde, das Monument mit einer Rohrbombe zu zerstören. Es habe in den letzten Jahren außerdem Angriffe mit Farbe gegeben. Einmal habe jemand versucht, den Kopf von Marx mit einem Seil von der Gedenkstätte zu ziehen, so Dungavell. Dieser aktuelle Vorfall sei aber besonders ärgerlich, Stücke der weißen Marmorplatte seien verloren gegangen und die Bleischrift wurde zertrümmert. »Es ist so sinnlos«, sagte Dungavell. ulk