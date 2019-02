Foto: dpa/Lee Jin-Man

Washington. US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Staatspräsident Kim Jong Un werden sich am 27. und 28. Februar in Vietnam zu ihrem zweiten Gipfel treffen. Das kündigte Trump am Dienstagabend in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress an. Bei ihrem ersten Treffen im vergangenen Juni in Singapur hatte Kim die vollständige nukleare Abrüstung seines Landes zugesagt, sich aber nicht auf Details festgelegt. AFP/nd