Kapseln und Samen von Blaumohn Foto: iStock/jirkaejc

Wenn der brave Soldat Schwejk im Schützengraben von seiner Ehefrau erzählt, die in Friedenszeiten so gute Knödel mit Mohn zuzubereiten wusste, ahnt man, wie das einfache Glück des kleinen Mannes beschaffen ist: satt zu essen und dies aromatisch lecker. In Tschechien, Österreich und Süddeutschland durften Speisen mit Wirtschaftsmohn, wie der Mohn für Nahrungszwecke auch genannt wird, bei keiner Feierlichkeit fehlen.

Was ist also dran an den kleinen blauen, grauen oder weißen Körnchen? Macht Mohn dumm, wie der Volksmund behauptet? Oder sogar euphorisch? Schläft man besser, wenn man sich ein Mohnkörnchen unters Kopfkissen legt? Können die rundlichen bis nierenförmigen Mohnkörnchen einen Beitrag zur gesunden Ernährung leisten?

Bereits Hildegard von Bingen pries für die Haut Mohnkörner an, welche »den Juckreiz verhindern und die rasenden Läuse und Nisse unterdrücken«. Während der ursprüngliche Schlafmohn (botanisch Papaver somnife...