50 Gramm Speisemohn quetschen oder mahlen, mit 100 Milliliter heißem Mandeldrink überbrühen, 10 Gramm Dinkelgrieß einrühren. 750 Gramm heiße Pellkartoffeln abpellen, grob reiben, mit ca. 10 bis 20 Gramm Kartoffelstärke, 10 Gramm Süßlupinenmehl, einem Viertel Teelöffel Salz, etwas Muskat und einem Ei verkneten, danach die Mohnmasse unterkneten. Kartoffelknödel formen und jeweils eine Backpflaume in die Mitte stecken. Knödel in leicht köchelndes Salzwasser geben, 20 Minuten gar ziehen lassen. Dazu passen zerlassene Butter, Grünkohl oder ungesüßte Heidelbeeren. anu

