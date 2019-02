Magdeburg. Ein Entspannungsprogramm mit Meditation kann bei Patienten mit Glaukom zu einer Verringerung des Augeninnendrucks führen. In einer Studie, an der Forscher der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg beteiligt waren, besserte sich bei Patienten mit einem primären Offenwinkelglaukom nach einem Meditations-Programm der Augeninnendruck im Vergleich zur Kontrollgruppe, die nicht teilgenommen hatte, signifikant. Zudem verringerte sich bei den Meditierenden die Menge an Stresshormonen wie Cortisol, teilte die Universität mit. nd