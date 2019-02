Noch immer kämpferisch: Claudia Pechstein Foto: imago/Anke Waelischmiller

Die schlechte Nachricht aus Straßburg erreichte Claudia Pechstein überraschend - und schockierte sie. Mitten in der heißen Vorbereitung auf ihre 18. Einzelstrecken-WM schmetterte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) am späten Dienstagnachmittag ihre Beschwerde wegen der angeblich fehlenden Unabhängigkeit des Internationalen Sportgerichtshofes CAS in ihrem Verfahren endgültig ab. Fast auf den Tag genau zehn Jahre nach der verhängnisvollen Dopingprobe vom 7. Februar 2009 erlitt die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin in ihrem Prozessmarathon eine schwere Niederlage. Der CAS bleibt als unabhängiges Schiedsgericht bestätigt, Pechsteins Einspruch vor der Großen Kammer des EGMR wurde abgelehnt.

Die Verkündung der Entscheidung kommt für Pechstein unmittelbar vor dem Saisonhöhepunkt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die 46-Jährige deutete in einem Statement an, darin keinen Zufall zu sehen. Sie reagierte wütend und fr...