Jürgen Zeltinger, von Beruf Rocksänger, ist in Köln weltberühmt. Er hat jetzt seinen eigenen Dokumentarfilm: »Asi mit Niwoh«, benannt nach seinem bekanntesten Lied, in dem er singt: »Ich bin Asi mit Niwoh, lese Lyrik auf dem Klo, ich poliere meinen Kritikern die Fressen, meinen Fans serviere ich das Abendessen.« Es erschien 1980 auf seiner zweiten Platte »Schleimig«. Damals galt Zeltinger in den Medien als Punkstar, wie auch Nina Hagen.

Er coverte von den Ramones »Rockaway Beach« (als »Müngersdorfer Stadion«), aber auch »Walk on the Wild Side« von Lou Reed: Sein »Stüverhoff« ist eine ziemlich gute Version. Insgesamt war seine Musik eher Pubrock als Punk. Doch die die große Selbstermächtigung, die Punk forcierte (man kann es, man tut es), wurde von Zeltinger genauso verkörpert wie von Peter Hein oder Blixa Bargeld. Er fiel sogar noch mehr auf, denn er konnte nicht singen und war in erster Linie massig statt hübsch. U...