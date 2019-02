Das Museum Barberini widmet dem französischen Impressionisten Claude Monet (1840 - 1926) im kommenden Jahr eine großangelegte Ausstellung. Wie das Museum mitteilte, zeigt es vom 29. Februar bis zum 1. Juni 2020 rund 110 Gemälde des Malers. Zu den Höhepunkten zählen zahlreiche Gemälde von Monets Garten und Teich in Giverny, darunter mehrere seiner weltberühmten Seerosenbilder. Claude Monet war einer der einflussreichsten Vertreter des Impressionismus. Er hat das traditionelle Arbeiten in Ateliers weitgehend abgelehnt und stattdessen in freier Natur gemalt. epd/nd