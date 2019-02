Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dürfte sich von den jüngsten, überraschend schlechten Konjunkturdaten bestätigt fühlen. Er hatte am Dienstag seine »Nationale Industriestrategie 2030« vorgestellt, mit der die Bundesregierung den Wirtschaftsstandort wieder stärken will. Am Mittwoch legten die Maschinenbauer eine ernüchternde Bilanz vor. Der Industriezweig gilt unter Ökonomen als Turboantrieb und Konjunkturbarometer der Volkswirtschaft.

Zwar freuten sich die Firmen vergangenes Jahr um für sie erfreuliche reale fünf Prozent mehr Aufträge im Vergleich zum Vorjahr. Aber der Trend zeigt drastisch nach unten: Im Dezember fiel der Auftragseingang im deutschen Maschinenbau hinter das Vorjahresniveau um acht Prozent zurück, ein fast schon historisch zu nennender Einbruch. »Besonders enttäuschend war dabei der Rückgang im Inland um zehn Prozent«, sagte Olaf Wortmann, Konjunkturexperte des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA...