Rüsselsheim. Der Autobauer Opel bekommt zum 1. April einen neuen Deutschland-Chef: Volkswagen-Manager Ulrich Selzer übernimmt den Posten von Jürgen Keller, wie der Autobauer am Mittwoch mitteilte. Keller verlasse das Unternehmen nach mehr als 26 Jahren auf eigenen Wunsch. Unter Führung der französischen Peugeot-Mutter PSA, die seit August 2017 bei Opel das Sagen hat, fährt der Traditionshersteller einen drastischen Sparkurs. dpa/nd

