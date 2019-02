So viele junge Leute wie nie zuvor studieren gerade in der Hauptstadt. Ende 2018 waren rund 191 000 Studierende an den hiesigen Hochschulen eingeschrieben. Doch wie viele davon ihr Studium in der Hauptstadt abbrechen, ist unklar. Denn nur die wenigsten der Berliner Hochschulen erfassen Zahlen.

»Niemand, der ein Studium nicht fortsetzt, ist verpflichtet, Gründe anzugeben oder Angaben darüber zu machen, welche Tätigkeit im Anschluss aufgenommen wird«, erläutert eine Sprecherin in der Wissenschaftsverwaltung. Aussagekräftiger seien die vom Statistischen Bundesamt errechneten Erfolgsquoten. »Die aktuellsten Daten von 2016 zeigen, dass bis zu rund 84 Prozent der Studierenden in Berlin in einem bestimmten Zeitraum ihr Studium in grundständigen Studiengängen erfolgreich abgeschlossen haben. Im Ländervergleich ist Berlin damit stets unter den Top 3 der höchsten Erfolgsquoten«, sagt die Sprecherin.

Laut einer Studie des Deutschen Zentrums für Hoc...