Bei einem Brand in einem Hochhaus im Märkischen Viertel in Reinickendorf sind am Mittwochmittag ein Mann und eine Frau ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, brannte es in einer Wohnung im siebten Stock eines Hauses am Senftenberger Ring. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Die Feuerwehr rückte mit 56 Einsatzkräften zu dem Brand aus. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt, dazu ermittelt die Polizei. dpa/nd