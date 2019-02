München. SPD und Grüne wollen, dass 50 Prozent der Abgeordneten Frauen sind - Bayerns Landtag hat entsprechende Gesetzesvorschläge abgeschmettert. CSU, Freie Wähler, AfD und FDP sprachen sich in München gegen eine gesetzliche Quote aus. »Es wird Zeit, dass wir im Parlament einen Frauenanteil erreichen, der unserer Bevölkerung entspricht«, sagte SPD-Abgeordnete Simone Strohmayr. Die SPD hatte vorgeschlagen, dass auf den Wahlkreislisten der Parteien abwechselnd Männer und Frauen stehen sollen. Die Grünen plädierten sogar für eine feste Frauenquote von 50 Prozent für Landtag und Staatsregierung. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Hessen: Kritik an Bouffier nach Regierungserklärung

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!