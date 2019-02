Rostock. Mecklenburg-Vorpommern ist einer Studie zufolge 2018 beliebtestes Inlandsreiseziel der Deutschen gewesen. Acht Prozent der Urlauber zog es demnach in den Nordosten, teilten die Studienautoren am Mittwoch mit. Auf Platz zwei folgt Bayern mit 7,3 und auf Platz drei Niedersachsen mit 4,4 Prozent Marktanteil. Besonders beliebt war MV bei Senioren und Ruheständlern sowie Familien. Vor allem der lange Sommer habe zum Ergebnis beigetragen. »Das ist ein Ritterschlag für die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern«, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). »Ostsee grüßt die Alpen.« Bei den Auslandsreisen verlor Spanien der Studie zufolge an Marktanteilen, belegte aber dennoch wie im Vorjahr Platz eins (12,7 Prozent) vor Italien (9,6). dpa/nd